Adana'da akıllara durgunluk veren olay!

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşında evlendirilen Z.K, aynı yaştaki 'kocası' İsa Arıç'ın eve gelmeyeceğini düşününce, sevgilisi İ.D'yi eve aldı. Gece saatlerinde eve gelen İsa Arıç, İ.D tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da 17 yaşındaki Z.K. adlı 'çocuk gelin', iki ay önce imam nikahıyla evlendirildi. Z.K. kayınvalidesi ve kayınbabası uyuduktan sonra kocasının gelmeyeceğini düşünerek sevgilisini eve aldı. Ama gece ilerleyen saatlerde koca eve döndü. Bunun üzerine genç kızın sevgilisi İ.D., 17 yaşındaki koca İsa Arıç'ı bıçaklayıp balkondan atlayarak kaçtı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre; "Eşimi yatakta kanlar içinde buldum, intihar etmiş olabilir" diyen Z.K. çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. İki sevgili gözaltına alındı.

EŞİ VE SEVGİLİSİNİ YATAK ODASINDA GÖRDÜ

Olay Adana Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki İsa Arıç, iki ay önce akrabasının kızı 17 yaşındaki Z.K. ile imam nikahı ile evlendirildi. Z.K. önceki gece eşinin eve gelmeyeceğini düşünerek kayınvalidesi ile kayınbabası uyuduktan sonra gönül ilişkisi olduğu İ.D.'yi eve aldı. Sabaha karşı eve dönen İsa Arıç, eşi ve sevgilisini yatak odasında gördü.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

İ.D. Arıç'ı bağırmaması için yanında taşıdığı bıçakla göğsünden 2 kez bıçaklayıp balkondan kaçtı. Sevgilisinin kaçmasını bekleyen Z.K., çığlık atarak yardım istedi ve eşini göğsünden yaralı halde bulduğunu, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Arıç'ın ailesi yaralı genci Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan İsa Arıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin yakınları karısının ifadesine dayanarak çocuklarının intihar etmiş olabileceğini belirtti.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Gencin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis Z.K.'yı sorguya aldı. Genç kız çapraz sorguda cinayeti itiraf ederek sevgilisinin ismini verdi. Balkondan atladığında ayağını burktuğu belirtilen İ.D. (17) evinde polis tarafından yakalandı. İki sevgili gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Habertürk