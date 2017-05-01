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Bursa'da halka ucuz ekmek satan fırına ihtar

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Bursa'da halka ucuz ekmek satan fırına ihtar
Bursa'da 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek satan fırıncıya avukat kanalıyla ihtar gönderildi. Gönderilen ihtarı iş yerinin camına asan gariban dostu fırıncıya vatandaşlar sahip çıktı.
Bursa'da halka ucuz ekmek satan fırına ihtar Bursa'da halka ucuz ekmek satan fırına ihtar Bursa'da halka ucuz ekmek satan fırına ihtar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban'a 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek sattığı için haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Ekmek Üreticileri Derneği tarafından avukat aracılığıyla ihtar gönderildi.

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Gönderilen ihtar mektubunda "Fırıncılar Odasının belirlemiş olduğu ekmek fiyatlarının altında özellikle de ekmeğin maliyetlerinin altında satış yaparak müvekkil fırıncı esnafına zarar vermektesiniz. Denetleme raporlarında 2.5 liraya satılması gereken ekmeği 1 liraya, 4 liraya satılması gereken ekmeği 2 liraya sattığınız tespit edilmiştir. Bu eyleminize 1 gün içinde son vermediğiniz takdirde hakkınızda dava açılacağı ve fırıncı esnafının uğramış olduğu tüm zarar tarafınızdan karşılanması için ayrıca dava açılacağını bildiririz" denildi.

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