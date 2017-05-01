01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Evlilik programları bitiyor mu? RTÜK açıkladı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yetkilileri OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile evlilik programlarının yasaklanmadığını, yaptırımların ağırlaştırıldığını açıkladı.
Evlilik programları bitiyor mu? RTÜK açıkladı
Evlilik programları bitiyor mu? RTÜK açıkladı Evlilik programları bitiyor mu? RTÜK açıkladı Evlilik programları bitiyor mu? RTÜK açıkladı

OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından evlilik programlarının yasaklandığı tartışmalarıyla ilgili RTÜK’ten açıklama geldi.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre kurum yetkilileri, evlilik programlarının yasaklanmadığını, ancak bu ve diğer programlarda yaşanacak yayın ihlallerinin bundan böyle lisans iptaline kadar yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

TV ve radyoların uyması gereken yayın hizmetleri ilkeleri, kanunun 8. maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, televizyon lisans iptali sadece a, b ve d fıkralarında yer alan “devletin varlık ve bağımsızlığı, toplumda kin ve nefret duyguları oluşturma, terör eylemleri ve örgütlerini övme” konularıyla sınırlıydı.

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