Ülke yangın yeri! Devlet Başkanı'ndan zam müjdesi

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, görevden alınması için protestoların sürdüğü bir dönemde, maaşları artırma ve bedava ev dağıtma vaadinde bulundu.

Venezüella Devlet Nicolas Başkanı Maduro, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin 1 Mayıs’tan itibaren yüzde 60 oranında arttırılacağını söyledi. Maduro ayrıca bazı eyalette yüzlerce yeni daire anahtarının yetkililerce halka dağıtılacağını belirtti.

Enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı ülkede, bu yıl üçüncü kez işçi maaşlarında düzenleme yapılmış olacak. Söz konusu yeni düzenleme ile asgari ücret, gıda sübvansiyonları da dahil olmak üzere, kara borsada 50 dolardan az bir paraya tekabül eden 200 bin bolivar olacak.

MUHALEFETTEN ‘EKONOMİYİ ÇÖKERTME’, MADURO’DAN ‘EKONOMİK SAVAŞ’ SUÇLAMASI

Zamların ülkedeki krizi artıracağını kaydeden muhalefet, Maduro’yu, ülkede ekonomiyi çökertmekle suçlamıştı. Maduro ise siyasi düşmanları ve iş adamları tarafından yürütülen ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Ekonomik kriz ve hükümet karşıtı gösterilere sahne olan petrol zengini Venezüella’da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon rakamlarının 2017’de 4 haneli rakamlara ulaşmasının beklendiği ülkede hükümet, 2015’ten bu yana verilerini açıklamıyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, ATM’lerden sadece çok düşük miktarlarda para çekilebiliyor.

Ülkede 4. haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının yükseldiği kaydedilmiş, Venezüella Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, 25 Nisan’da gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400’den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.