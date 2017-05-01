01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Ankara'da önemli gün

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Ankara'da önemli gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye dönüşünün kararları bugün alınacak. MYK’da ‘dönüş’ün detayları masaya yatırılıp, MKYK’dan da olağanüstü kongre kararı çıkacak. Böylece yeni dönem için süreç başlayacak.
Ankara'da önemli gün Ankara'da önemli gün Ankara'da önemli gün

Başkent bugün, bir yandan 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle yoğun eylemli bir güne evsahipliği yaparken, siyaseten de önemli bir gün yaşayacak.

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönüşünü sağlayacak büyük değişime yönelik kararların alınacağı önemli  toplantılara tanık olacak. 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle resmi tatil olmasına rağmen, Ankara’da yoğun bir siyasi hareketlilik yaşanacak. Başbakan Binali Yıldırım, öğle saatlerinde partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu(MYK), öğleden sonra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu(MKYK), akşam da Bakanlar Kurulu’nu toplayacak.   MYK’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın gerçekleştirilecek partiye dönüş töreninin detayları ve kongre sürecine yönelik işlemler masaya yatırılacak. Öğleden sonra yapılacak MKYK toplantısında da olağanüstü kongre kararı alınarak, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan kongreye ilişkin yasal süreç başlatılacak.

BAŞBAKAN’DAN YEMEK 

Başbakan Binali Yıldırım, akşam da Bakanlar Kurulu’nu toplayacak. Ancak Başbakan Binali Yıldırım, MKYK sonrası, Bakanlar Kurulu öncesinde bir de bakanlara “eşli” yemek verecek olması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.  Bakanlar Kurulu üyelerine iletilen program davetine göre Başbakan, saat 20.00’de Bakanlar Kurulu’nu toplayacak, ancak bu toplantının yarım saat öncesinde, saat 19.30’da bakanlara “eşli” yemek verecek. 

Yıldırım: 15 yılda önemli adımlar attık 

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve işbirliği içerisinde çözüme kavuşmasıyla Türkiye’deki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine inandığını bildirdi. 1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımlayan Yıldırım, “Son 15 yılda gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle çalışma hayatına dair birçok beklentiyi karşılayabilen Türkiye, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizin de katkılarıyla çalışma hayatımızdaki ve endüstriyel ilişkilerimizdeki sorunların asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam etmektedir” dedi. 

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