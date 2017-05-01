01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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İhracat rakamları açıklandı

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İhracat rakamları açıklandı
Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu.
İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 4 artışla 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

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