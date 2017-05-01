Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 4 artışla 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı.
01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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İhracat rakamları açıklandı
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