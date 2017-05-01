01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Macron'dan flaş AB açıklaması! İşlevsiz

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olan Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) işlevsiz bir konumda olduğunu ve bu durumun sürdürülemeyeceğini söyledi.
Macron'dan flaş AB açıklaması! İşlevsiz
Macron'dan flaş AB açıklaması! İşlevsiz Macron'dan flaş AB açıklaması! İşlevsiz Macron'dan flaş AB açıklaması! İşlevsiz

Emmanuel Macron BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı olması halinde AB'de ve Avrupa projesinde kapsamlı bir reform için çaba sarfedeceğini belirtti.

Fransız seçmenlerin öfkeli olduklarını kaydeden Macron, ülkesindeki seçimlerin Fransa'nın birlikteki yerini güvence almak için "son fırsat" olduğunu vurguladı.

MACRON: AB İŞLEVSİZ BİR KONUMDA

Fransa'da Pazar günü ikinci turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olan Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) halen işlevsiz bir konumda olduğunu ve bu durumun sürdürülemeyeceğini söyledi.

LE PEN AB'DEN ÇIKMAK İSTİYOR

Macron'un ikinci turdaki rakibi olan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ise Fransa'nın Euro Bölgesi'nden çıkmasını ve AB üyeliği ile ilgili olarak da ülkede referandum yapılmasını savunuyor.

MACRON SEÇİLİRSE TARİHE GEÇECEK

39 yaşındaki Emmanuel Macron, seçimi kazanırsa Fransa'nın tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak.

YAPILAN SON ANKETTE MACRON LE PEN'E FARK ATTI

Yapılan son kamuoyu araştırmaları Macron'u, Le Pen'in 19 puan önünde gösteriyor.

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