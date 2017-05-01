01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Guardian yazdı! Türkiye çok kızgın

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İngiliz Guardian gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri ile PKK/YPG'li teröristlerin her zamankinden yakın olduklarını ve bu durumun Türkiye'yi kızdırdığını yazdı.
Guardian yazdı! Türkiye çok kızgın
Guardian yazdı! Türkiye çok kızgın Guardian yazdı! Türkiye çok kızgın Guardian yazdı! Türkiye çok kızgın

Gazetenin dış haberler sayfasındaki haber, Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov ile Fazel Hawramy'nin imzalarını taşıyor.

BAŞINA 1 MİLYON ÖDÜL KOYULAN TERÖRİST

Haber, Türkiye'nin geçen hafta Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG mevzilerine düzenlediği hava saldırılarının ardından, Amerikan askerlerinin öfkeli bir kalabalık arasından geçerek bir militana eşlik etmelerinin ve hasarı incelemelerinin hatırlatılması ile başlıyor ve şöyle devam ediyor:

"O kişi, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve "Şahin Cilo" adıyla bilinen üst düzey bir PKK lideriydi. Türk hükümeti onun başına 1 milyon 100 bin dolar ödül koymuştu. Kameralar o anı kaydediyordu. Şahin Cilo kayda değer bir dönüşüm geçirmiş, aranan bir kişiden eşlik edilen bir kişiye dönüşmüştü."

İŞLER KARIŞACAK

Guardian'daki haberde, Cilo'nun güçlerinin Washington ve Ankara tarafından "terör örgütü" olarak görüldüğü ancak ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü savaşta merkezi bir rol üstlendiği belirtiliyor. Bölgede işlerin daha da karışacağının kesin olduğu vurgulanıyor.

'YPG, ABD İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK'

Hafta sonu Amerikan zırhlı araçlarının Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında Türk ordusu ile YPG güçleri arasında bir tampon bölge oluşturduğuna dikkat çekilen haber şu satırlarla devam ediyor:

"Türkiye'nin hıncının giderek artmasına rağmen, Washington YPG'lileri DEAŞ'a karşı verilen mücadelenin bundan sonraki aşamasında, ki o aşama Rakka'ya ilerlemek, vazgeçilmez bir müttefik olarak görmeye devam ediyor.

52 DAKİKA ÖNCE...

"Türkiye, Trump yönetiminin bu durumu değiştireceğini sandı...Ancak ABD-YPG paktı zayıflamıyor, tam tersine güçleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden, filizlenen bu ittifakın Kürtlerin özerklik çabalarını güçlendireceğini iddia etmeye başladı. Öyle ki, Türkiye Salı sabahı düzenlediği hava saldırılarını ABD'ye sadece 52 dakika önce haber verdi."

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