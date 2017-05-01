01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Dikkat! Meteoroloji uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.
Dikkat! Meteoroloji uyardı
Dikkat! Meteoroloji uyardı Dikkat! Meteoroloji uyardı Dikkat! Meteoroloji uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Bilecik, Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu 22

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

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