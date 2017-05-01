01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Külünk'ten dikkat çeken açıklama!

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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, siyasetin içinde olan bir ismin 2019 seçimleri için Erdoğan'ın karşısına çıkarılmak üzere hazırlandığını söyledi.
Külünk'ten dikkat çeken açıklama!
Külünk'ten dikkat çeken açıklama! Külünk'ten dikkat çeken açıklama! Külünk'ten dikkat çeken açıklama!

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019’a hazırlıyorlar" dedi. Külünk, "O güç 2019’da Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkacak... Bazılarının 100 bin imza toplama işini şimdiden konuştuklarını biliyorum" ifadesini kullandı.

Külünk "siyasetin içinde" olan bu kişinin ismini bildiğini de söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Akşam Gazetesinden Pınar Işık Ardor’a konuştu. Külünk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

ERDOĞAN'I ZORLAYACAK LİDER YOK

AK Parti’nin en büyük şanssızlığı kendisini zorlayacak bir muhalefet yok. Erdoğan’ı zorlayacak bir lider yok. Türkiye’nin en büyük şansızlığı bu. Niye şanssızlık AK Parti’yi zorlayacak muhalefet olsa AK Parti’nin işi kolay. AK Parti kendi yaptıklarıyla kendini aşıyor sürekli. CHP bir kere 21. yüzyılı anlamıyor. CHP AK Parti’nin başardıklarını anlamıyor. CHP gerici bir parti. Böyle çapsız muhalefetle karşı karşıya olan bir iktidar var. Böyle olunca da AK Parti’ye ümit besleyenler öyle rahat durmak yok diyor sürekli kendinizi aşacaksınız diyor. Sürekli kendini aşan bir AK Parti ile karşı karşıyayız.

40 yıllık kaniden olmaz yani. CHP son kullanma tarihi gelmiş, tarihsel çöküş yaşayan bir partidir. Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019’a hazırlıyorlar.

O GÜÇ 2019'DA ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKACAK

15 Temmuz’u kim organize ettiyse, işgal girişimini kim meşrulaştırmak için hala çaba sarf ediyorsa, kim referandumdan sonra tencere tava hep aynı hava hikayelerini bu ülkeye dayatmak istiyorsa, kim ajanlarını buraya sivil toplum kuruluşu, gazeteci, siyasetçi adı altında gönderiyorsa, kim bu ülkeyi içeride kırmaya götürmek için adım atıyorsa o güç. O güç 2019’da Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkacak. Erdoğan’a şeklen ama ruhen aklen değil şeklen sayın Erdoğan’a benzediğini zannettikleri ama asla benzemeyen birileri üzerinden bir muhalefet hazırlığı içindeler.

İSMİNİ AÇIKLAMADI

("İsim alabilir miyim" sorusu üzerine) Var ama konuşamam. Bazılarının 100 bin imza toplama işini şimdiden konuştuklarını biliyorum. (Siyasetin içinde mi o kişi?) İçinde. Ama isim şimdilik saklı kalsın. Şu an önümüze baktığımız bir tek şey var; o da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye dönüp genel başkanımız olması.

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