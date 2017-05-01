01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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'Pes ettim' diyen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, son KHK'lar sonrası yaptığı "pes ettim" çıkışının ardından bir açıklama daha yaptı.
'Pes ettim' diyen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama
'Pes ettim' diyen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama 'Pes ettim' diyen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama 'Pes ettim' diyen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "pes ettim" açıklamasının ardından istifa edeceği yönündeki söylentileri yalanladı.

Hafta sonu yayınlanan iki KHK'nın ardından "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti’nin altı oyuluyor, yazıklar olsun. Pes ettim, artık yokum” diyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan yeni bir açıklama geldi.

İSTİFA MİLLİ İRADE VE DAVAYA İHANETTİR

“Kırgınlığım partimin iç meselesidir" diyen Tayyar, "İstifa milli irade ve davaya ihanettir. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Hainler, kriptolar sevinmesin" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın "Pes ettim, artık yokum." şeklindeki mesajları 'istifa mı edecek?' sorusunu gündeme getirmişti.

METİNER'DEN YANIT: REİS VAROLDUĞU SÜRECE SORUN YOK

AK Parti Milletvekilli Mehmet Metiner de Tayyar'a şu yanıtı vermişti: "Şamil kardeşim pes etmek ne demek? Bize yakışır mı hiç yokum demek? Reis varolduğu sürece sorun yok. Ölümüne arkasındayız Reis'in."

"Reis hiç kimsenin mücadelemizi raydan çıkarmasına ve partimizin dibini oymasına asla izin vermez. Reis'e bağlılığımız ve güvenimiz tam.''

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