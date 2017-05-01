01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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PKK'ya ağır darbe... O isim yakalandı!

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Terör örgütü PKK’nın taşeronu TAK’ın sözde komutanı Hacı Türmak adlı teröristin geçtiğimiz aylarda Kuzey Irak’ta yakalandığı öğrenildi.
PKK'ya ağır darbe... O isim yakalandı!
PKK'ya ağır darbe... O isim yakalandı! PKK'ya ağır darbe... O isim yakalandı! PKK'ya ağır darbe... O isim yakalandı!

Son aylarda yapılan operasyonlarda PKK’nın yönetici kadrosunda ve devletin kırmızı, gri, mavi listelerinde başına yüksek tutarlarda para ödülleri konarak aranan çok sayıda terörist ölü ele geçirildi. Ancak Karar’ın güvenilir kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre bu teröristlerden biri canlı ele geçirildi. Bu terörist Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır gibi Türkiye’nin büyük şehirlerinde gerçekleştirilen kanlı saldırıların talimatını verenK taşeronu TAK’ın  sözde komutanı Hacı Türmak.  Teröristin geçtiğimiz aylarda Kuzey Irak’ta TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı özel timin Peşmerge güçleriyle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği ortak operasyonda yakalandı öğrenildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ve Türkiye’nin ortak kararıyla teröristin Türkiye’ye getirilmediği belirtildi. Peşmerge güçlerine ait cezaevinde özel güvenlik önlemleri altında tutuklu bulunan teröristin, sorgusunun Türkiye’den giden özel bir ekip tarafından yapıldığı da bildirildi.

ÖRGÜTÜN EN TEHLİKELİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Teröristin örgütün şehir yapılanmasına ilişkin en fazla bilgisi olan örgüt yöneticisi olmasının, yapılan operasyonlarda etkili olduğu belirtildi. ‘Doktor Aydın’ ve ‘Çiya Amed’ kod adlarını kullanan Hacı Türmak’ın örgütün en tehlikeli adamlarından olduğu da istihbarat raporlarına yansıdı. Türmak, özellikle metropollerde düzenlenen saldırılar için Kuzey Irak’tan gelen teröristleri ve eylemde kullanılacak malzemeleri biraraya getiren, saldırı planlanı yapan lider ekipte yer alıyor.

KARAR

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