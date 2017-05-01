01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:55Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 24°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,236 -0.43
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar

»
Suudi Arabistan'lı Bin Dawood marketler zinciri Marmarabirlik ürünlerini beğendiklerini ve büyük miktarlarda alım yapmayı planladıklarını bildirdi.
Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar
Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Dawood ve beraberindekiler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ticari Safari Projesi çerçevesinde düzenlenen "Mini Gıda Fuarı" alım heyeti organizasyonu için geldiği kentte, birliğin Başköy'deki genel müdürlük ve entegre tesislerini ziyaret etti.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İbrahim Minareci tarafından karşılanan Dawood ve beraberindekiler, entegre tesisleri gezerek, üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra genel müdürlük binasında zeytinlerin tadına bakan Dawood, soslu yeşil zeytinin tadını çok beğendiğini ifade etti. Ürün kataloğunu inceledikten sonra, ürünler ve ambalaj çeşitleri hakkında tek tek bilgi alan Dawood, "Marmarabirlik ürünlerini çok beğendik. Marmarabirlik ile çalışmak isteriz. Bize belgeleri ile birlikte tüm ürün çeşitlerinden gönderin. Sipariş verdiğimizde büyük miktarlarda alım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hidamet Asa da Suudi iş adamını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Son 6 yılda yapılan 60 milyon liralık yatırımla Marmarabirlik'in günlük üretim kapasitesi, 90 tonlardan 200 tonlara yükseldi. Özellikle 20 gramlık ambalajlarımız, yeni makine alımlarından sonra üretilmeye başlandı. İstedikleri ürünü Suudi arabistan'a gönderebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlarSuudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlarSuudi Arabistan'lı Bin Dawood marketler zinciri Marmarabirlik ürünlerini beğendiklerini ve büyük miktarlarda alım yapmayı planladıklarını bildirdi.
Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajıBerat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
İstanbul'da şov sona erdi! İşte ziyaretçi sayısıİstanbul'da şov sona erdi! İşte ziyaretçi sayısıODD, İstanbul Autoshow 2017 fuarını, 11 günde yarım milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.
Bebek arabasında yerli ürünün payı arttıBebek arabasında yerli ürünün payı arttıSon yıllarda Çin'den bebek arabası ithalatında yaşanan artış nedeniyle tedbir alındı. Tedbirden sonra ise toplam ithalat 5 yılın dibine indi.
Türkiye'nin enerji ithalatı arttıTürkiye'nin enerji ithalatı arttıTürkiye'de bu yıl ocak-mart döneminde enerji ithalatı için ödenen miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artışla 9 milyar 1 milyon 356 bin dolar oldu.
Dolarda düşüş devam ediyorDolarda düşüş devam ediyorYurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolar/TL'de gerileyiş sürüyor.
  • Devletten muhtarlara müjdeli haber01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:55
  • Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:54
  • Böylesi görülmedi! Eriyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53
  • Irkçı adaydan AB'yi korkutan açıklama!01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:52
  • Trump BM'yi fonları kısmakla tehdit etti01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:51
  • Sigortacılardan 7 öneri01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:45
  • İhracat rakamları açıklandı01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:24
  • Ve internette yeni dönem başladı01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:11
  • Veysel Eroğlu'ndan 'Böyle saçmalık olur mu' çıkışı01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:10
  • Bu yıl zam yok!30 Nisan 2017 Pazar 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri