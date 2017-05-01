Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar

Suudi Arabistan'lı Bin Dawood marketler zinciri Marmarabirlik ürünlerini beğendiklerini ve büyük miktarlarda alım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Dawood ve beraberindekiler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ticari Safari Projesi çerçevesinde düzenlenen "Mini Gıda Fuarı" alım heyeti organizasyonu için geldiği kentte, birliğin Başköy'deki genel müdürlük ve entegre tesislerini ziyaret etti.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İbrahim Minareci tarafından karşılanan Dawood ve beraberindekiler, entegre tesisleri gezerek, üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra genel müdürlük binasında zeytinlerin tadına bakan Dawood, soslu yeşil zeytinin tadını çok beğendiğini ifade etti. Ürün kataloğunu inceledikten sonra, ürünler ve ambalaj çeşitleri hakkında tek tek bilgi alan Dawood, "Marmarabirlik ürünlerini çok beğendik. Marmarabirlik ile çalışmak isteriz. Bize belgeleri ile birlikte tüm ürün çeşitlerinden gönderin. Sipariş verdiğimizde büyük miktarlarda alım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hidamet Asa da Suudi iş adamını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Son 6 yılda yapılan 60 milyon liralık yatırımla Marmarabirlik'in günlük üretim kapasitesi, 90 tonlardan 200 tonlara yükseldi. Özellikle 20 gramlık ambalajlarımız, yeni makine alımlarından sonra üretilmeye başlandı. İstedikleri ürünü Suudi arabistan'a gönderebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.