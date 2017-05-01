01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Kabe'deki kavga olayında yeni gelişme

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Kıyam-Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili avukatlarının devreye girdiğini açıkladı.
Kabe'deki kavga olayında yeni gelişme
Kabe'deki kavga olayında yeni gelişme Kabe'deki kavga olayında yeni gelişme Kabe'deki kavga olayında yeni gelişme

Umre için kutsal topraklara giden Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grup Mekke yakınlarında bir otelde kavga etmiş, yaşanan olayda 8 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavga sonrası Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri yaptıkları açıklamalarda birbirlerini suçlamışlardı.

Yaşanan olayların ardından Kıyam-Der konuyla ilgili avukatlarının devreye girdiğini ifade ederken, Fatih Medreseleri ise, "Saldırganlar cezalarını alana kadar bu işin peşinde olacağız." şeklinde açıklama yaptı.

KIYAM-DER: SÖZ KONUSU OLAYLA İLGİLİ AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ

Kıyam-Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamada, söz konusu olayla ilgili avukatlarının devreye girdiğini açıkladı.

FATİH MEDRESELERİ: SALDIRGANLAR CEZALARINI ALANA KADAR BU İŞİN PEŞİNDE OLACAĞIZ

Fatih Medreseleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Başta Emre Altınkum olmak üzere saldırganlar cezalarını alana kadar bu işin peşinde olacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA ESKİYE DAYANIYOR

Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalardan kaynaklanıyor.

Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmail Ağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KIYAM-DER'İN AÇIKLAMASI

Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kutsal topraklarda dahi fitne ateşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz."

FATİH MEDRESELERİNİN AÇIKLAMASI

Kavganın diğer tarafı olan Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise "Fatih Medreseleri genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Umre vazifesini ifa etmek için kalabalık bir kafile ile kutsal topraklara gitti. Her şey çok mükemmel geçiyordu. İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, dün akşam 21:00 sularında Mekke’deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı." denildi.

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