Kendilerini gizlemek için bakın ne yapıyorlar

15 Temmuz öncesine kadar takma sahabe ismi ile gezen FETÖ'cüler şimdi ise Hristiyan isimlerine geçiş yaptılar.

ABD’deki FETÖ’cülerin Hristiyan isimleri aldıkları tespit edildi. Devletin kritik kademelerinde kadrolaşmak için kendilerini gizleyip namaz kılmayan, oruç tutmayan, başörtüsü takmayan, hatta içki bile içen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yeni bir takiyesi daha ortaya çıktı. Özellikle ABD'de yaşayan örgüt mensuplarının kimliklerini" gizlemek için Hristiyan isimleri aldıkları tespit edildi.

İşte ABD'de yaşayan bazı FETÖ'cülerin "Müslüman (!)" kimliklerini gizlemek için aldıkları o isimler:

Horizon Bilim Akademisi/Columbus (Horizon Science Academy/Columbus) Müdürü Gültekin Aytekin: John



Brighten Technology Solutions isimli teknoloji firmasının CEO'su Yusuf Düzgün: Joseph



Teksas eyaletinin başkenti Austin'de emlakçılık yapan Fatih Zırıh: John

