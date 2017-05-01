Kendilerini gizlemek için bakın ne yapıyorlar

ABD’deki FETÖ’cülerin Hristiyan isimleri aldıkları tespit edildi. Devletin kritik kademelerinde kadrolaşmak için kendilerini gizleyip namaz kılmayan, oruç tutmayan, başörtüsü takmayan, hatta içki bile içen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yeni bir takiyesi daha ortaya çıktı. Özellikle ABD'de yaşayan örgüt mensuplarının kimliklerini" gizlemek için Hristiyan isimleri aldıkları tespit edildi.
İşte ABD'de yaşayan bazı FETÖ'cülerin "Müslüman (!)" kimliklerini gizlemek için aldıkları o isimler:
Horizon Bilim Akademisi/Columbus (Horizon Science Academy/Columbus) Müdürü Gültekin Aytekin: John
Brighten Technology Solutions isimli teknoloji firmasının CEO'su Yusuf Düzgün: Joseph
Teksas eyaletinin başkenti Austin'de emlakçılık yapan Fatih Zırıh: John