01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi...

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Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi...
249 metre uzunluğundaki dev gemi Izumo, Yokosuka Limanı'ndan ayrılıp okyanusa açılarak 1945'ten günümüze ilk kez savunma dışı askeri adımını attı.
Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi... Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi... Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi...

Kore Yarımadası'nda tansiyonun zirveye çıktığı günlerde Japonya'dan tarihi bir hamle geldi. Ülkenin en büyük savaş gemisi Izumo, Yokosuka Üssü'nden ayrılarak okyanusa açıldı.

II. Dünya Savaşı'nın mağluplarından Japonya, anayasa gereği 1945'ten bu yana ülke savunması dışında askeri adım atmıyordu. Yasaların iki yıl önce esnetilmesiyle, ilk defa en büyük savaş gemisi savunma dışı askeri misyon göreviyle yola çıktı.

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Dokuz helikopter taşıyabilen Izumo, halen Kore açıklarında bulunan USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerine katılacak. BBC, Japon gemisinin USS Carl Vinson'ı korumakla görevlendirildiğini bildiriyor. Tokyo'daki BBC muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Japon donanmasının gururu Izumo'nun ülkenin diğer gemilerinden açık ara daha büyük olduğunu aktarıyor.

ATEŞ ÇEMBERİ

Dünya medyası 249 metre uzunluğundaki Izumo'yu adım adım takip etti, Japon televizyonları helikopter çekimleriyle savaş gemisini ekrana getirdi.

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ABD'nin savaş gemileri dışında USS Michigan isimli nükleer denizaltısı da ateş çemberinde. Güney Kore, ABD taarruz filosunun tatbikata başladığını Cumartesi günü resmen açıklamıştı.

NÜKLEER SAVAŞ SESLERİ

Kore Yarımadası'nda Nisan ayı başından bu yana gerilim hiç düşmedi. ABD'nin USS Carl Vinson'ın başını çektiği filoyu bölgeye gönderdiğini duyurmasıyla taraflar nükleer savaşın eşiğine geldi.

Kuzey Kore son bir ayda iki kez başarısız füze denemesi gerçekleştirdi. Son olarak Cumartesi gününün ilk saatlerinde fırlatılan balistik füze, 35 kilometre gidip havada infilak etti. Pyongyang ayrıca, yeni füzelerini de askeri geçit töreninde görücüye çıkardı.

Pyongyang yönetimi, CNN International'a yaptığı açıklamada nükleer silah testlerinin durmayacağını açıkça ilan etti. Kuzey Kore ayrıca USS Carl Vinson ve diğer savaş gemilerini batırmakla tehdit etti.

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Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi...Japonya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi...249 metre uzunluğundaki dev gemi Izumo, Yokosuka Limanı'ndan ayrılıp okyanusa açılarak 1945'ten günümüze ilk kez savunma dışı askeri adımını attı.
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