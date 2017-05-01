01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Su altında ses yönü tespit eden sistem yaptılar

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Su altında ses yönü tespit eden sistem yaptılar
Kocaeli'deki bir firma, su altında, 100 kilometreye varan mesafeden denizaltı ve balinaların çok düşük frekanslardaki seslerinin yönünü tespit edebilen sistem geliştirdi.
Su altında ses yönü tespit eden sistem yaptılar Su altında ses yönü tespit eden sistem yaptılar Su altında ses yönü tespit eden sistem yaptılar

Kocaeli'de kurulu SUASİS adlı AR-GE firması, su altında ortam şartlarına göre 100 kilometreye varan mesafeden denizaltı ve balinaların çok düşük frekanslardaki seslerinin yönünü tespit edebilen sistem geliştirdi.

SUASİS Genel Müdürü Tuncay Akal, su altı akustiği alanında NATO'nun İtalya'daki araştırma merkezinde 24,5 yıl bilim adamı olarak çalıştığını belirtti ve Türkiye'ye döndüğününü SUASİS'i anlattı. 

AB EUROSTARS Programı kapsamında 2008 yılında Akustik Vektör Sensör Projesini başlattıklarını dile getiren Akal, "Akustik vektör sensör, akustik parçacık hızını ve basıncını ölçebilen bir cihazdır. Bu birleşim, ses alanının yönsel olarak ölçülmesini mümkün kılar. Yöneticisi olduğum projeyi 2012'de başarıyla tamamladık." diye konuştu

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Akal, büyük deneyim ve altyapı imkanına kavuştukları bu projenin ardından yeni ürünler geliştirmek için çalıştıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sualtı akustiği alanında yaptığımız araştırmalar kapsamında yeni sensörler ve bu sensörleri kullanan sistemler geliştirdik. Bunlardan biri de 'Vektör Sensör ile Hedef Yön Tespiti Sistemi'. Bu sistemde akıllı bir elektroniğe bağlanan sensör, gelen sualtı sinyallerini algılıyor ve bunların öz analizini yaparak sonuçları kullanıcıya iletiyor.

'100 KM'YE KADAR BELİRLEYEBİLİYOR'

Geliştirdiğimiz sistemin en önemli kısmı yeni nesil vektör sensörler ve bu sensörlerin bağlandığı elektronik donanım ve yazılımlar. Ses, su altında saniyede 1,5 kilometre hızla yayılırken frekansına bağlı olarak güç kaybına uğrar. Yüksek frekanslar daha fazla kayba uğradıklarından uzun mesafelerden gelen sesleri algılamak için alçak frekanslar kullanılır. Alçak frekanslarda yön algılamakta yüzlerce metre uzunluğunda dizinler kullanılmakta ise de bu sistemler hem çok pahalı hem de gemilerin hareket kabiliyetlerini kısıtlamaktadır.

Akustik vektör sensörlerin boyutlarının çok küçük olmasına karşın, alçak frekanslarda ortam şartlarına ve denizlerin derinliğine bağlı olarak 10-100 kilometreye varan uzaklıklardan bir ses kaynağının yönünü belirleme kapasitesine sahiptir."

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