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Hindistan’da Bakan gelinlere sopa dağıttı

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Hindistan’da Bakan gelinlere sopa dağıttı
Hindistan’da gerçekleşen toplu düğünde gelinlere oldukça sıra dışı bir hediye verildi. 700 çiftin evlendirildiği törenlerde bir bakan gelinlere eşlerini dövmeleri için sopa dağıttı.
Hindistan’da Bakan gelinlere sopa dağıttı Hindistan’da Bakan gelinlere sopa dağıttı Hindistan’da Bakan gelinlere sopa dağıttı

Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde 700 çift toplu düğünle evlendirildi. Düğüne bir bakanın gelinlere dağıttığı tahta soparalr damga vurdu.

Madhya Pradesh Eyaleti Devlet Bakanı Gopal Bhargava gelinlerden sopaları, eşlerinin sarhoş halde eve gelmeleri ya da kendilerine şiddet uygulamaları durumunda kullanmalarını istedi.

Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki sopaların üzerinde yazan "Sarhoşları dövmek için kullanılır" ve "Polis müdahale etmeyecek" gibi mesajlar dikkat çekti.

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Bakan Gopal Bhargava, özellikle kırsal kesimde "aile içi şiddet" sorununa dikkat çekmek istediğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre Gopal Bhargava, gelinlerden sopaları kullanmadan önce eşlerini son bir kez ikna etmeye çalışmalarını istedi.

Gelinlerin sopalı görüntülerini Bakan Gopal Bhargava sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanın 700 çifte dağıtılan sopalardan 10 bin adet yaptırdığı belirtiliyor.

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