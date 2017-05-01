01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Eski bakandan olay Gül-Davutoğlu yazısı!

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Eski bakandan olay Gül-Davutoğlu yazısı!
Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu isimleri üzerinden konuşulan yeni parti tartışmasına yazdığı bir yazı ile katıldı.
Eski bakandan olay Gül-Davutoğlu yazısı! Eski bakandan olay Gül-Davutoğlu yazısı! Eski bakandan olay Gül-Davutoğlu yazısı!

Atalay vardı. Bu insanlar, AK Parti’nin sadece ruhu ve gücü değil, aynı zamanda sahibi.

Daha sonra, çeşitli zaman dilimlerinde bilgi ve yeteneklerine ihtiyaç duyulduğu için Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, Ali Babacan ve diğerleri katıldı. Söz konusu isimler siyasetle “bir şey” olmadılar. Her biri bulunduğu yerde bilgi, yetenek ve tecrübeleriyle “bir değer” idiler, partiye de güç ve itibar kattılar.

DİL UZATANLARIN PAYI VAR MI?(...) AK Parti’nin başarısında, bugün bu insanlara dil uzatanların hiç katkısı var mı?

AK Parti’de liderlik yapmış Sayın Gül ve Davutoğlu uzaklaştırılınca veya halkın gözünde itibarsızlaştırılınca, parti ne kazanacak? Sayın Erdoğan daha mı güçlü olacak?

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KORKTUKLARI AKİBETİ DOĞURUR

Eğer ileride Gül veya Davutoğlu’nun parti kurmasından, başkan adayı olmalarından endişe edildiği için bütün bu hadsizlikler ve haksızlıklar yapılıyorsa, bilinmeli ki bu davranışlar korktukları akibeti doğurur. Öyleyse, Sayın Gül, Davutoğlu, Atalay ve Babacan gibi isimlerin parti içinde muteber konumda tutulmaları daha doğru olmaz mı?

Eğer “Bütün başarıların tek sahibi Sayın Erdoğan’dır, onun hiçbir şekilde bu isimlerin katkısına ihtiyacı yok” diye düşünülüyorsa, bu insanlarla uğraşmanın ne anlamı var? Ama bu kez hiç kimse “Reis yalnız bırakılıyor” diye yakınmamalı. İhtiyaç duyulduğunda veya fayda gözetildiğinde arayıp diğer durumda suçlama tavrı sizce ne kadar ahlaki?

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