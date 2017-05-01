15 gizemli terörist yüzlerini kimse görmedi!

Türkiye'deki sınır karakollarına yönelik terörist saldırılarla dikkatlerin çevrildiği yerlerden Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısında, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad’da bulunan yabancı ülke askerlerinin sayısı, YPG’lilerin üç katına yükseldi. İstihbarat birimlerinin yakından takip ettiği gelişmelere göre, Telabyad’da YPG’lilere talimat veren ancak yüzlerini kimsenin görmediği 15 kişilik grup dikkat çekiyor. Telabyad’da uzun süredir bulunan 15 kişilik grup, gece gündüz yüzlerinde kar maskesi ile dolaşıyor.

İstihbarat birimlerinin yakından takip ettiği gelişmelere göre, yabancı asker sayısının arttığı Telabyad'da, tank ve ağır silahların yanı sıra Tomahawk füzesi de bulunuyor.

SİLAHLI YPG'Lİ SAYISI 300, YABANCI ASKER SAYISI 900



İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre Telabyad'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından değişik ülkelerden askerler geldi. Telabyad'da son verilere göre 300 kadar silahlı YPG'li bulunurken, ABD ve İngiltere'nin 550, Fransa'nın 100, Almanya'nın 100 askeri bulunuyor. Bunların yanı sıra değişik ülkelerin ordularından ayrılan bazıları gönüllü, ancak çoğunluğu paralı olarak Telabyad'da YPG saflarında yer alan askerler bulunuyor. İstihbarat birimlerinin kendi çalışmaları, Suriye'deki haber elemanları ve sınır hattında yakalanan teröristlerin üzerinde ele geçirilen notlar ve sorgulamalarından ulaşılan bilgiler doğrultusunda Telabyad'da halen 23 Ürdün ordusundan ayrılmış asker bulunuyor. YPG saflarında Ürdünlülerin yanı sıra Suudi Arabistan ve değişik ülkelerden ayrılmış bazı askerler yer alıyor. Sayılarının 150 civarında olduğu tahmin edilen paralı yabancı askerlerin Telabyad'da genellikle kum torbaları ile siper oluşturulmuş Türkiye'yi gören yüksek binalarda keskin nişancı olarak görevlendirildikleri belirlendi.

TÜRKLERE AİT FABRİKA, ABD ASKERLERİNE KARARGAH OLDU



Telabyad ilçe merkezinde sık sık üzerinde bayrakları bulunan araçları ile tur atarken görülen ABD askerleri, Suriye iç savaşı öncesi Türkler tarafından işletilen bir çimento fabrikasını karargah binası olarak kullanıyor. Telabyad ilçe merkezinin 20 kilometre kadar güneyindeki Ayn İsa bölgesindeki çimento fabrikasını karargah olarak seçen ABD askerleri, bu bölgede olası saldırılara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Aynı bölgeye yakın noktada bulunan eski bir kiremit fabrikasının ise YPG'liler tarafından İngiliz askerlerine karargah olarak tahsis edildiği öğrenildi. Türkiye sınırının yanı başındaki Suriye topraklarında bulunan yabancı ülke askerlerinin 3 ayrı ekip oluşturarak Telabyad ilçe merkezinin yanı sıra güneydeki Ayn İsa ve doğudaki Ayn El Arus beldelerinde YPG'lilerle birlikte hareket ettikleri bildirildi.

2 TOMAHAWK FÜZESİ



Çeşitli ülkelerin askerlerinin YPG'li terörist sayısını 3'e katladığı Telabyad'daki silah ve mühimmat envanteri de güvenlik güçlerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre Telabyad'da YPG'nin 4 tankı, 24 çoklu roketatar, 23 üzerinde doçka bulunan kamyoneti bulunuyor. Çok sayıda hafif ve ağır silah, patlayıcı ve mühimmatın bulunduğu Telabyad'da YPG'liler, Türkiye tarafından düşürülebileceği endişesi ile kullanamadığı 2 de İnsansız Hava Aracına sahip. Telabyad'daki silah envanterinde ABD'nin geçen Nisan ayında Suriye'deki El Şayrat havaalanına yönelik saldırıda kullandığı 2 Tomahawk füzesinin bulunması dikkat çekiyor.

15 GİZEMLİ TERÖRİST



İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgiler arasında Telabyad'da YPG'lilere talimat veren ancak yüzlerini kimsenin görmediği 15 kişilik grup dikkat çekiyor. Telabyad'da uzun süredir bulunan 15 kişilik grup, gece gündüz yüzlerinde kar maskesi ile dolaşıyor. YPG'lilere talimat veren ve kimsenin yüzünü görmediği, Telabyad'daki eski cezaevi binasını karargah olarak kullanan grup, yüksek güvenlikle korunuyor. İstihbarat birimlerini yüzünü kimsenin görmediği bu kişilerin, Türkiye'de 'aranan teröristler' listesinde başlarına para ödülü konularak çeşitli kategorilerde aranan terör örgütü PKK üyeleri olabileceğine dikkat çekiyor. İstihbarat birimleri bu teröristlerin hem deşifre olmamak, hem de görüntü vererek olası nokta operasyonları veya hava saldırılarından korunmak için yüzlerini gizlediği görüşünü savunuyor.