01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Evlilik Programları için RTÜK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

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Evlilik Programları için RTÜK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Son Kanun Hükmünde Kararname ile Evlilik Programları için de adım atıldı. Evlilik programlarının KHK ile yayından kaldırılmasının yolu açıldı.
Evlilik Programları için RTÜK Başkanı'ndan son dakika açıklaması Evlilik Programları için RTÜK Başkanı'ndan son dakika açıklaması Evlilik Programları için RTÜK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan KHK ile RTÜK kanununa “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez” maddesi eklendi.  [Evlilik Programları için RTÜK Başkanından son dakika açıklaması] Düzenlemeyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, "0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verileyemeyecek.

Öte yandan  6112 sayılı RTÜK Kanununun 32’nci maddesine RTÜK’ün evlilik programlarına ceza verdiği “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” maddesi de kondu.

KAFALAR KARIŞTI

KHK sonrası evlilik programlarının kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda kafalar karıştı. KHK ile evlilik programlarının yasaklandığı değerlendirilirken, 'evlilik programları değil "0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma programlarına yer verilemeyeceği görüşü de ortaya atıldı.

PEKİ DURUM NE? RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

'ÇALIŞMA YAPTIRIYORUZ'

Yerlikaya, "Salı gününden itibaren evlilik programları televizyonda olacak mı olmayacak mı? KHK ile tümden yasaklandı mı yasaklanmadı mı” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: 

“Hukuk müşavirliğine bir çalışma yaptırıyoruz. Yarın inceleme bittikten sonra kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Biz zaten bu programları istemiyoruz, bunu daha önce de açıkça söyledik.“

RTÜK'ÜN CHP'Lİ ÜYESİ: YARIN YAYIN YAPABİLİRLER AMA... 

RTÜK’ün CHP’li üyesi Süleyman Demirkan ise “Mevcut evlilik programları yarın yine yayına devam edebilir ama yaptırım gelecek. Zaten geliyordu şimdi ağırlaştı. Bugüne kadar gerçekten istenseydi bu programlar çoktan makul ölçülerde yayıncılığa evrilebilirdi. Evrilmemesinin tek nedeni evlilik programlarında en fazla kazananlar hükümete en yakın olanlar, rant ve çıkar ortağı içinde olanlar. Mevcut RTÜK yasasına göre zamanında denetlenseydiler, RTÜK siyasi destek de alan güç ve rant lobilerinin etkisinde kalmasaydı, yayın ihlalleri yetkisini kullansaydı çoktan amaca ulaşılır, bu KHK düzenlemesine de gerek kalmazdı. Bu programlarda kadın istismarı da var. Dolayısıyla ihlal cezasını yüzde 5’e kadar uygulayabilecekken ve biz muhalif üyeler bunu önermemize karşın cezalar birkaç ay önceye kadar en alt sınır olan yüzde 1’den kesiliyordu. Son iki aydır tepkiler artınca cezalar da yüzde 2’den verilmeye başlandı. Oysa tavan oran olan yüzde 5 uygulansa bu programlar yasanın öngördüğü ve herkesin saygı duyacağı yayıncılık formatına evrilecekti"

CHP'Lİ ÜYEDEN YENİ MADDE TEPKİSİ

RTÜK'ün bir başka CHP üyesi İsmet Demirdöğen ise başka bir maddeye dikkat çekti. Demirdöğen, KHK’nin 61.maddesi c fıkrasının  keyfi uygulamalara kapı araladığını, her türlü eleştirinin ekran karartmadan lisans iptaline kadar düşünce özgürlüğünü sınırlayıcı kararlara neden olabileceğine dikkat çekti. Demirdöğen "Her türlü eleştiri ihlal nedeni, ekran karartma nedeni yapılmıştır. Ak Parti ekran karartma ayıbını kaldırmakla övünüyordu, bu ayıba geri dönüldüğü gibilisans iptali gibi ağır bir baskı aracı eklendi. 8.maddesinin 3 fıkrası dışındaki tüm fıkralarını bir yıl içinde 20’den fazla ihlal eden radyo veya televizyonların yayını 5 güne kadar durdurabilecek. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, yayın 5 günden 10 güne kadar durdurulabilecek. İhlalin ikinci tekrarında ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek. Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı, yaptırımın tebliğine rağmen  kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam ederse lisans iptaline karar verilebilecek. 

RECEP İVEDİK, KEMAL SUNAL TELEVİZYON KAPATTIRIR 

Kişileri fal ve batıl inançlar yoluyla istismar etmek, müstehcen yayın, argo kullanmak, örneğin 20 kere argo film yayınlandığında Gora, Arog, Kemal Sunal filmleri, Recep İvedik gibi yayın durdurmaya neden olacak. 

EVLİLİK PROGRAMI YAPMAK CESARET İSTER

Kararnamenin ne getirdiği konusunda kafalar net değil. Bu düzenlemeyi yapanların bile neyi murat ettikleri net değildir. Evlilik programları yayın ilkeleri kapsamına alınıp yaptırıma bağlanmıştır. Tek gerçek budur. Bundan sonra yayın yapmak cesaret ister hale getirilmiştir. Cesareti olan yayıncı bu programı sürdürmeye devam eder. Ama buna uygulanacak ceza  lisans iptaline kadar gider.

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