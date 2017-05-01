01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Terör örgütü PKK/PYD yine sivilleri katlediyor!

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Terör örgütü PKK/PYD yine sivilleri katlediyor!
TSK, Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan bir kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını, tedavi için Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK/PYD yine sivilleri katlediyor! Terör örgütü PKK/PYD yine sivilleri katlediyor! Terör örgütü PKK/PYD yine sivilleri katlediyor!

Terör örgütü PKK/PYD mensupları Suriye'nin kuzeyinde Dadat'ta yaşayan Fatma El Haşheş'i evinin önünde başından vurarak ağır yaraladı. Yaralı kadın, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de masum sivillere yönelik eylemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Terör örgütünün 28 Nisan 2017'de, Suriye'nin kuzeyindeki Dadat köyünde yaşayan Haşheş'e evinin önününde ateş açarak başından yaraladığı ifade edilen bilgilendirmede, saldırı sonucu ağır yaralanan kadının derhal Türkiye'ye getirilerek, hastanede tedavisine başlandığı belirtildi.

Bilgilendirmede, Cerablus bölgesinde 25 Ocak 2017'de de benzer bir olayın yaşandığı, Şiyuk köyündeki evlerine gitmek isteyen yedi Suriyeli Arap'ın, PYD'li teröristlerin saldırısında hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Terör örgütü PYD'nin Münbiç bölgesindeki köylerde demografik yapıyı değiştirmek üzere bu tür eylemler yaptığı, kendisine müzahir olmayan halkı öldürmeye varan eylemlerle korkutarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığına işaret edilen bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde tuttuğu Fırat Kalkanı Harekatı sahasında ise halkın evlerinde huzurlu bir şekilde normal yaşamlarına dönmenin sevincini yaşadığı vurgulandı.

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