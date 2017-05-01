Almanya Başbakanı Merkel, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda iki ülkenin milli marşının okunduğu resmi törenle karşılanan Merkel ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında yapılacak işbirlikleri, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz başta olmak üzere üst düzey yetkililerin katıldığı görüşmenin ardından Kral Selman ve Merkel huzurunda Suudi Arabistan ile Almanya arasında bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı.

MERKEL YEMEN SORUNUNA DA DEĞİNDİ

Yemen sorunun çözümü konusunda; ''Biz Birleşmiş Milletler tarafından yürütülecek diplomatik bir çözümü savunuyoruz'' diyen Merkel, ''Bu anlaşmazlığın giderilmesinde askeri bir çözümün olacağına inanmıyoruz" dedi.



Halihazırda yoksul olan Yemen'de daha fazla insanın sıkıntıya düşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden Merkel, Almanya'nın Yemendeki iç savaşın sona erdirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, ancak her şeyin BM çatısı altında olması gerektiğini söyledi.