01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Irak işgalinin baş aktörlerinden! Geri dönüyor

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Irak işgalinin baş aktörlerinden! Geri dönüyor
İngiltere’nin, ABD’nin Irak işgaline katılmasına yol açan eski başbakanı Tony Blair, aradan geçen 10 yıla karşın, siyasete geri dönme kararı aldığını açıkladı.
Irak işgalinin baş aktörlerinden! Geri dönüyor Irak işgalinin baş aktörlerinden! Geri dönüyor Irak işgalinin baş aktörlerinden! Geri dönüyor

ABD’yle birlikte Irak savaşına girme kararıyla büyük tepki çeken Blair, “Brexit siyasetle daha fazla ilgilenmek için beni doğrudan teşvik etti” dedi.

İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Blair, siyasete döneceğini şu sözlerle duyurdu: “Ellerinizi kirletme ihtiyacı duyarsınız ve ben de duyacağım.”

''KENDİMİZİ KÜME DÜŞÜRÜYORUZ''

Brexit’le ilgili nihai anlaşmanın ne olduğunu henüz bilmediklerini ifade eden Blair, “Biz çok basit bir İngiliz ortak aklını savunuyoruz, bir başka ifadeyle, Muhafazakarların ortaya ilk atacakları şeyi görelim. Zira Muhafazakar Parti ne pahasına olursa olsun Brexit’i getirmeye kararlı” dedi.

Seçmenlere bir de uyarıda bulunan eski İşçi Partili Başbakan, “Tek pazar bizi ticari anlaşmaların Şampiyonlar Ligi’ne sokar. Bir serbest ticaret anlaşması ise ikinci lig gibidir. Kendimizi küme düşürüyoruz” şeklinde konuştu.

TEK NEDEN BREXIT DEĞİL

Blair şu sözleriyle siyasete dönme amacının yalnızca Brexit’le bağlantılı olmadığını da açık etti: “Değişimle tanımlanan bir dünyada yaşıyoruz. Kültürel gerilimler var, insanlar göç konusunda, toplumlarının değişim şekli, ekonomik gerilimler konularında endişe duyuyor. İnsanlar işlerinin niteliği, bir işlerinin olup olmayacağı konularında endişeli.”

Politik tartışmayı biçimlendirmeye çalışmak üzere aktif rol oynayacağını ifade eden Blair, “Başımı kapıdan dışarı uzattığım an biliyorum ki, tepemden aşağıya bir kova bilinmez dökülecek fakat bunun için gerçekten heyecan duyuyorum” dedi.

Bir şeyler söylememiş olmasının ülkeyi umursamadığı anlamına gelmeyeceğini, aksine İngiltere’yi umursadığını söyleyen Blair, tekrar milletvekili olmak adına, sürekli dünyayı gezdiği hayır işleri için hafta 7 gün çalışmayı bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

Parlamento için yarışmayacağını vurgulayan Blair, “Bir şeyleri siyasi bir harekete dönüştürebileceğimden emin değilim ama insanların destekleyeceği bir fikirler bütünü olduğunu düşünüyorum” dedi.

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