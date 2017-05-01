Böylesi görülmedi! Eriyor

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 238 liraya kadar düştü. 24 ayar has altın 144 liranın hemen üstünde işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı 133 liradan alıcı buluyor.
01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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