01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor

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Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor
Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada'ya akın etti.
Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilenlerin akınına uğradı. Adadaki otel ve işletmelerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin bazıları yer bulmakta zorlandı. Yer bulyamayanlar ise adadan ayrılmak zorunda kaldı.

GESTAŞ, feribot sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur, boşalt sistemi ile çalıştı. Geyikli'den Bozcaada'ya geçecek araçlar zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu.3 günlük tatil süresinde Bozcaada'da işletmelerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bazı tatilciler ise rezervasyon yaptırmadan adaya gelince, konaklayacak yer bulmakta zorlandı. Bazı tatilciler ise konaklayacak otel, pansiyon bulamayınca adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Son yıllar da turizm açısından popüleritesi artan Bozcaada'da kalmayı başarabilen tatilciler ise ada sokaklarını gezdi, koylarda güneşlendi, Polente Burnu'nda gün batımını izledi, akşam ise restoranda vakit geçirdi.

Bazı tatilciler ise Ayazma'da denize girdi. Polente Burnu'nda gün batımını seyretmeye giden tatilciler, yaşanan araç yoğunluğunu nedeniyle zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, sürücülere yardımcı olarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

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