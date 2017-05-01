01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Dolarda düşüş devam ediyor

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Dolarda düşüş devam ediyor
Yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolar/TL'de gerileyiş sürüyor.
Dolarda düşüş devam ediyor Dolarda düşüş devam ediyor Dolarda düşüş devam ediyor

Cuma günü 3,5382 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,5515 seviyelerinden tamamladı. Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 3,5504'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8687'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybederek 4,5886'dan işlem görüyor.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,08 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi. Bugün ise en düşük 144,09 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 144,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 967 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise cuma günkü yüzde 0,3'lük artışın ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.263 dolarseviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta küresel piyasalarda artan risk iştahının altın talebinin azalmasına neden olduğunu belirterek, bu nedenle hem ons hem de gram altında düşüşler görüldüğünü dile getirdi.

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur resmi sonuçlarının açıklanmasının ve ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan sert söylemlerin azalmasının düşüşlerde önemli olduğunu aktaran Memiş, "Nisan ayında ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan jeopolitik risk algısıyla 1.295 dolar seviyesine yükselen altın fiyatlarında, mayıs ayında değer kayıpları görebiliriz. Mayıs ayında altının ons fiyatı tepki alımlarıyla 1.274 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ancak genel görünüm negatif olduğundan altının ons fiyatındaki yükselişler kalıcı olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve ISM İmalat Sanayi PMI verilerinin ons altın üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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