01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Türkiye'nin enerji ithalatı arttı

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Türkiye'nin enerji ithalatı arttı
Türkiye'de bu yıl ocak-mart döneminde enerji ithalatı için ödenen miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artışla 9 milyar 1 milyon 356 bin dolar oldu.
Türkiye'nin enerji ithalatı arttı Türkiye'nin enerji ithalatı arttı Türkiye'nin enerji ithalatı arttı

Dış ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de ocak-mart döneminde toplam 50 milyar 394 milyon 134 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu rakamın 9 milyar 1 milyon 356 bin dolarlık bölümü, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlardan" oluştu.

Böylece geçen yılın ilk üç aylık döneminde 6 milyar 490 milyon 429 bin dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 39 (38,7) artışla 9 milyar 1 milyon 356 bin dolara yükseldi.

'PETROL FİYATLARI ETKİLEDİ'

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, geçen yılın ilk üç ayında petrol fiyatlarının uzun bir aradan sonra en düşük dönemini yaşadığını ve söz konusu dönemde petrol fiyatlarının ortalama 30 dolar civarında olduğunu anımsattı.

Bu yıl aynı dönemde petrol fiyatlarının yaklaşık 50 dolara çıktığını dolayısıyla fiyatlarda geçen yıla kıyasla en az üçte bir oranında bir artışın görüldüğünü anlatan Özdemir, "Bu durum doğal olarak Türkiye'yi de etkiliyor. Miktar olarak çok büyük farklılıklar olmamasına rağmen, petrol fiyatlarının ve petrole bağlı doğalgaz fiyatlarının geçen yıla göre tekrar yükselişe geçmesi, Türkiye'nin enerji ithalatına da olumsuz yansıyor." dedi.

Özdemir, bir diğer nedenin de Türkiye'nin doğalgaz ithalatının ilk üç ayda geçen yıla göre artması olduğunu belirterek, bunun sebebinin de doğalgaz talebinin mevsimsel olarak tırmanmasıyla konutlarda ve sanayide artan oranlarda kullanılmaya başlanması olduğunu kaydetti.

'BEKLENTİ 40 MİLYAR DOLAR'

Türkiye'nin, doğalgazı kış aylarında daha yoğun bir şekilde kullandığını belirten Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji ithalatının yılın ilk üç ayında artmasında ana neden geçen yıla kıyasla petrol fiyatlarındaki yükseliş. Tali neden ise Türkiye'de özellikle doğalgaz ithalatının mevsimsel talep değişimlerine bağlı olarak artış göstermesi. Bu ikisi birleşince Türkiye'nin enerji ithalatının da en az üçte bir oranında artması kaçınılmaz. Türkiye'nin geçen yıl sonu 30 milyar doların altına düşen enerji ithalatının, bu yıl sonu itibarıyla yeniden 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor."

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