Bebek arabasında yerli ürünün payı arttı

2012-2014 döneminde Çin'den yapılan bebek arabası ithalatının yüzde 18 artarak 44,1 milyon dolara kadar çıkması bu alanda faaliyet gösteren yerli üreticilerin sıkıntı yaşamasına yol açtı.

İthal ürünlerle fiyat açısından rekabet etmekte zorlanan bazı yerli üreticiler, 2015'te Ekonomi Bakanlığına başvurarak artan ithalata karşı önlem alınmasını talep etti. Bakanlık tedbir aldı ve ürünün ithalatı 2015-2016 döneminde yüzde 25,3 azalarak 31,2 milyon dolara düştü.

Böylece 2016 itibarıyla gerek toplam gerekse Çin'den yapılan ithalat son 5 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, bu yılın 2 ayında Çin'den yapılan ithalat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalarak 3,3 milyon dolara indi.