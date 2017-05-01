İstanbul'da şov sona erdi! İşte ziyaretçi sayısı

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Fuarcılık ve ODD işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 fuarı, basın ve VIP günü dahil 11 gün sonunda yarım milyonu aşkın kişiyi ağırladı.

Fuara katılan otomobil firmalarının stantlarında en son teknolojiler etkileyici şovlar eşliğinde sunuldu. Cep telefonu üzerinden uzaktan kontrol edilerek park edilebilen otomobil, özel bir yazılımla dans eden araç üretim robot kolları, yakında vizyona girmesi beklenen bilim kurgu filmlerinde kullanılan uzay aracı ve Türkiye ralli tarihine tanıklık etmiş yarış araçları İstanbul Autoshow 2017'de izlendi.