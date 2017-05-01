01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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CHP AİHM için dilekçe hazırlıyor

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CHP AİHM için dilekçe hazırlıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, referandumla ilgili AİHM'e başvuru dilekçelerinin hazırlığının sürdüğünü, mahkemeye ayrıntılı ve iyi bir dilekçeyle gitmek istediklerini belirtti.
CHP AİHM için dilekçe hazırlıyor CHP AİHM için dilekçe hazırlıyor CHP AİHM için dilekçe hazırlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruya yönelik hazırlığın sürdüğünü, mahkemeye ayrıntılı ve iyi bir dilekçeyle gitmek istediklerini belirterek, "Bu hazırlığı bir hafta, 10 gün içinde tamamlarız." dedi.

Tezcan, 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik AİHM'e yapacakları başvuruya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AİHM'e dilekçe hazırlıklarının sürdüğünü, ayrıntılı ve iyi bir dilekçeyle mahkemeye gitmek istediklerini belirten Tezcan, AİHM'in bu noktada kabul edilebilirlik kararı vermesi halinde bunun referandumlarda bir ilk olacağını anımsattı.

Tezcan, bugüne kadar AİHM'in halk oylamasına ilişkin bir kararının bulunmadığına işaret ederek, "Sadece yasama meclisi seçimleri açısından veriyor. Bir ilk olacak. Bunun için de ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Sanıyorum bu hazırlığı bir hafta, 10 gün içinde tamamlarız." diye konuştu.

"Parti tüzel kişiliği adına olacak"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın AİHM'e bireysel başvuruda bulunduğunun anımsatılması üzerine Tezcan, Çam'ın, bunu kendilerine bildirdiğini, başvuruda bulunmasında sakınca olmadığını söylediklerini kaydetti.

Tezcan, "Parti adına yapılan başvurunun adı da teknik olarak bireysel başvuru, gerçek kişilerin yaptığı da bireysel başvurudur. Bireysel başvuruyu, tüzel kişilik de gerçek kişi de yapabilir. Vatandaşlar yapabilir. Bizimki de bireysel başvuru olacak ama parti tüzel kişiliği adına olacak. Parti olarak başvurumuzu, daha etraflı hazırlayacağız." dedi.

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