Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için emek ve alın teri ortaya koyan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için emek ve alın teri ortaya koyan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
İŞTE O TWEET;