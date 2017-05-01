Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için emek ve alın teri ortaya koyan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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