01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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'KKTC'nin her zaman yanında olduk'

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'KKTC'nin her zaman yanında olduk'
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "KKTC'nin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.
'KKTC'nin her zaman yanında olduk' 'KKTC'nin her zaman yanında olduk' 'KKTC'nin her zaman yanında olduk'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KKTC'nin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kıbrıs'ta çözüm olsa da olmasa da reformları yapıp, KKTC'yi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına oturtmak için hem reform hem de kaynak noktasında size desteğe devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Final Üniversitesince Girne Acapulco Otel'de düzenlenen "Dünyada, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı"na, Mehmet Şimşek'in yanı sıra KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve ilgililer katıldı.

"Reform yaparsanız, 'Sizi tanımıyoruz' diyen ülkeler de gelir"

"KKTC'nin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz." diyen Şimşek, KKTC'nin ekonomide yatırıma, üretken alanlara daha çok kaynak ayrılmasının kendisini çok sevindirdiğini söyledi.

Şimşek, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği kaynağın küçük bir kısmının bütçe finansmanına gitmesinin "muazzam bir gelişme" olduğunu, bundan dolayı KKTC Hükümeti ve bakanlarını kutladığını belirtti.

Türkiye'de de kaynağın olduğunu dile getiren Şimşek, "Türkiye'de son yıllara bakarsanız, ortalama yıllık 7-8 milyar dolar yurt dışına küresel yatırım olarak geliyor. KKTC de reformlarla rahat şekilde yine bu kaynağın bir kısmını çekebilir. Siz reform yaparsanız 'Sizi tanımıyoruz' diyen diğer ülkeler de gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs'ta çözümden yanayız"

Kıbrıs'ta çözümden yana olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eşit statüye sahip iki devleti destekliyoruz. Samimi olmaları gerekir. Kıbrıs'ta çözüm olsa da olmasa da bu reformları yapıp KKTC'yi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına oturtmak için hem reform hem kaynak noktasında size desteğe devam edeceğiz. "

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