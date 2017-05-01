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CHP İl Başkanları Toplantısı yapıldı

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CHP İl Başkanları Toplantısı yapıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi.
CHP İl Başkanları Toplantısı yapıldı CHP İl Başkanları Toplantısı yapıldı CHP İl Başkanları Toplantısı yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Hilton Garden Otel'de düzenlenen ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda, ağırlıklı olarak 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.

Söz alan çok sayıda il başkanının, halk oylaması süreci ve gelecek dönemde yapılabileceklere ilişkin görüş ve önerilerini aktardığı toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bunlarla ilgili çeşitli notlar aldığı belirtildi.

Halk oylaması sonucunun "kesinlikle kabul edilemeyeceği" vurgulanan toplantıda, CHP'nin demokrasi ve parlamenter sistem için sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceği kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, anayasa değişikliğine ilişkin TBMM'ye gelmesi beklenen uyum yasaları konusunda CHP'nin aktif bir tutum sergilemesi gerektiğinin altı çizilen toplantıda, Meclis'te yasalar çerçevesinde demokratik tepkilerin gösterilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, il ve ilçe başkanlarına, halk oylaması sırasında gittikleri yerlere 2 ay içinde tekrar gitmeleri talimatı veren Kemal Kılıçdaroğlu, ister "evet", ister "hayır" oyu versin bütün vatandaşlara "teşekkür edilmesini" istedi.

İl ve ilçe başkanlarının, ziyaret ettikleri yerlerle ilgili bir rapor hazırlayarak Kılıçdaroğlu'na sunması kararlaştırıldı.

"Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli saymasının yasal olmadığının" bütün vatandaşlara anlatılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bu konuya özen gösterilmesini istedi.

 "2017 sonu olağan kurultay"

Olağanüstü kurultay tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda, CHP'nin halk oylamasıyla bir ivme yakaladığı, bunun korunmasının önemli olduğu ifade edildi.

Kurultay takvimi çerçevesinde, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanarak, 2017'nin sonlarında olağan kurultayın yapılması görüşünün ağırlık kazandığı toplantıda, partinin yenilenerek 2019 seçimlerine hazırlanacağı ifade edildi.

İl Başkaları Toplantısının sonuçlarına ilişkin bir bildiri yayımlanabileceği de belirtildi.

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