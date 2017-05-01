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Şanlıurfa'da gelinciklerin görsel şöleni

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Şanlıurfa'da gelinciklerin görsel şöleni
Türkiye'de ilkbahar mevsiminde birçok bölgede kendiliğinden yetişen ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kızıl görüntüsüyle Şanlıurfa'da görsel şölen sunuyor.
Şanlıurfa'da gelinciklerin görsel şöleni Şanlıurfa'da gelinciklerin görsel şöleni Şanlıurfa'da gelinciklerin görsel şöleni

Kentteki yaklaşık 30 dönümlük tarlaya akın eden vatandaşlar, çektikleri görselleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşırken, fotoğraf tutkunları da en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışıyor. Yöre sakinleri fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konu mankenliği yapıyor.

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Türkiye'de ilkbahar mevsiminde çoğu bölgede doğal olarak yetişen, şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle Şanlıurfa'daki uçsuz bucaksız tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok nadasa bırakılan tarlalarda nisan ayında yetişen ve yaklaşık iki ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Viranşehir ilçesinde de doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

İnce dalı, narin yapraklarıyla derin anlamlar ifade eden gelincik, tarla ve bahçeleri renklendiriyor.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Kargalı Mahallesi'nde buğday ve arpa tarlalarının arasında yaklaşık 30 dönümlük alanda açan çiçekler, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları, en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışırken, Kargalı Mahallesi'nden vatandaşlar da güzel görüntüler eşliğinde fotoğraflar çektiriyor. Çocuğundan yaşlısına kadar yöre halkı fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konu mankenliği yapıyor.

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"Bahar yağışları daha geniş bir alanı kızıla boyadı"

Köylülerden İsmail Erkan, her yıl mart ayında aynı bölgede bu çiçeklerin ortaya çıktığını belirterek, bu yıl bahar yağışlarının da etkisiyle daha geniş bir alanın "kızıla boyandığını" anlattı.

Yöre halkı olarak doğal güzelliklere sahip böyle bir mekanda yaşadıkları için mutluluk duyduklarını aktaran Erkal, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışlar iyi düştüğünden çiçekler daha çok açtı ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Önceden çok fazla bilinmiyordu ama son yıllarda özellikle fotoğrafçılar da burayı keşfetti. Hafta sonları çevre il ve ilçelerden fotoğrafçılar gelip görüntü çekiyor. Burası 30 dönüme yakın bir alan. Mera olarak kullanılıyor. Çevresinde ekinler olduğu için çobanlar da buraya fazla gelemiyor. Gelincikler doğal olarak yetişiyor ve biz de bu bitkinin kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Bu görsel şölen iki aydan fazla sürüyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz."

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Lise öğrencisi Yusuf Erkal da bahar aylarında mahalle halkı olarak buraya piknik yapmaya geldiklerini dile getirerek, burada çektiği fotoğrafların sosyal medyada çok beğenildiğini ifade etti.

Gelinciklerin görüntüsünün yanı sıra kokusunun da çok güzel olduğuna değinen Erkal, "Her yıl bu bölge kızıla boyanıyor, insan bakmaya doyamıyor. İnsanlar buraya gelip keyifli bir piknik yapıyor, bizler de tarlaya gelip fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Bu mekan bizim için vazgeçilmez bir yer." diye konuştu.

Yusuf Erkal, gelinciklerin mahallelerinin ve Viranşehir'in tanıtımına katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.

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"Hassas bir bitki"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan da gelincik çiçeğinin yabani haşhaş türlerinden ve çok hassas bir bitki olduğunu söyledi.

Gelincik çiçeğinin çıktığı yerlerde güzel görüntüler oluşturduğunu vurgulayan Akan, "Gelincik bitkisi, Türkiye'de daha çok baklagillerin olduğu tarlalarda ve nadasa bırakılan alanlarda ilkbaharda çıkar." şeklinde konuştu.

 

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