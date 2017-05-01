01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri

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Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti.
Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır." dedi.

Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Müezzinoğlu, Arçelik fabrikasını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, alın teri ve emeğin kutsal olduğunu belirtti.

Üretimin, gelişmenin sahipleri olarak nitelendirdiği emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Müezzinoğlu, "Onlar bu ülkenin yarınları için önemli dinamiklerdir. Bugüne gelişimizde onlar var, yarınlara yürüyüşümüzde de onlar var. Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır" diye konuştu.

Müezzinoğlu, emekçilerin yarınlarının bugünden daha huzurlu, güzel ve bereketli olmasına yönelik temennisini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşçi, işverenin uyumu, birlikte gelişmesi, birlikte bir elmanın iki yarısı gibi birbirlerini bütünleyen, birlikte büyüyen, gelişen, üreten ve bu büyük milletin dünyayla yarışında birlikte emek veren, alın teri ve akıl teri döken süreçlerin bundan sonraki dönemde çok daha güçlü olabilmesi adına da biz yöneticilere düşen onların yanında olmak, onların hak ve hukukuna sahip çıkmak ve yarınlarının bugünden daha iyi olması için ülkeyi güçlü, istikrarlı yönetmek, ülkenin büyümesinin önündeki varsa engelleri kaldırmak ve onların alın terinin hakkını daha güçlü ve bereketli bir şekilde onlara döndürebilmektir. İnanıyorum ki bu ülkenin yarınları bugünden daha güzel olacaktır. Önümüzdeki süreçlerde birlikte paylaşarak büyüteceğimiz mutlulukların daha çok olmasının temenni ediyorum."

Emekçilere bayram gibi yaşayacakları nice 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü temennisinde bulunan Müezzinoğlu, "40 yıl önce 1 Mayıs'ta, 34 emekçi kardeşimiz katledildi. Bunun arkasında farklı provokasyonlar, oyunlar, ülkemizin kaderiyle oynanmak istenen oyunlar vardı ama Türkiye bütün bunları aştı. O günü unutmadan geleceğe umutla ve güvenle bakan, o günkü kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizin de hak ve hukukuna sahip çıkarak geleceğimizi bugünden daha güçlü edebilme adına hepimiz birlikte üzerimize düşeni iyi yapmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, işverenlerden de bu ülkenin insanına inanmalarını ve güvenmelerini, onların hak ve hukuklarını güçlü olarak karşılamalarını istedi.

- Bir işçiye sigarayı bıraktırdı

Ziyaret ettiği fabrikalarda işçilerle tek tek sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, onlara tatlı ikram etti. Arçelik fabrikasındaki bir işçinin cebindeki sigara paketini gören Müezzinoğlu, 15 yıldır sigara içtiğini belirten Aykut Öztürk isimli işçiden sigarayı bırakacağına yönelik söz aldı.

Öztürk'e verdiği kağıda, "Bugün itibarıyla sigarayı bıraktım" yazdırarak imza attıran Bakan Müezzinoğlu, daha sonra Öztürk'ün eşi ile telefonla görüştü. Tuğba Öztürk'ten eşinin tekrar sigaraya başlaması durumunda haber vermesini isteyen Müezzinoğlu, Aykut Öztürk'ün sigara paketini de aldı.

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