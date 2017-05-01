23 yıllık TV kapandı

23 yıllık Ege’nin ilk bölgesel televizyonu Ege TV, son yayını yaparak ekranlara veda ederken, canlı yayın sırasında kanalın kapanması nedeniyle tüm çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.İzmirli bir grup iş adamı tarafından 1994 yılında Ege’deki il bölgesel televizyon olarak kurulan ve 23 yıl kesintisiz bir şekilde yayın yapan Ege TV’de, son aylarda maddi krizler baş göstermişti.

Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle de çok sayıda personel işten çıkarılmış ve kanalında yayın hayatına son verileceği bildirilmişti. İş adamı Cem Bakioğlu’nun sahibi olduğu Ege TV ve Radyo Ege, son yayınını da yaptı. 23 yıldır, İzmir’den yayın yapan kanalın ve radyonun son yayını sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı.Spikerler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanalın spikerleri, dün son yayını nedeniyle ekran karşısına geçti. Kanalda geçen günlerini anlatan spikerler, yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Spikerler, ağlayarak ekranlara veda ederken, kanalı izleyen herkes de duygusal yayında hüzünlendi.

Ege TV’nin kapanmasıyla da İzmir’de yayın yapan bölgesel bir televizyon kalmadı. Bu duruma sosyal medyada da bazı kullanıcılarda dikkat çekti. İzmir’in Türkiye’nin en büyük 3. büyük şehri olduğunu hatırlatan kullanıcılar, kanala sahip çıkılmaması nedeniyle tepki gösterdi.