01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

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İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının bu yılki merkezi Taksim yerine Bakırköy'deki semt pazarıydı. Dolayısıyla katılım düşük oldu.
1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu
1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs bileşenleri kortejleri, kutlama yapılacak Bakırköy Halk Pazarı alanında yerini aldı. Fakat İstanbullular bu mitinge rağbet göstermedi.

Bakırköy'deki miting alanının havadan görüntüsü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kutlamalara katılmak isteyen sendikaların üyeleri ve vatandaşlar, alana girişte ve buraya açılan sokaklarda güvenlik aramasından geçirildi.

Bakırköy Adliyesi önündeki Halk Pazarı alanında yapılacak kutlamalar için fonunda büyük bir ekran bulunan ve üzerinde "Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs" yazan dev platform kuruldu.

TAKSİM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs'ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim'de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Taksim'e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim'in sessiz 1 Mayıs'ı drone ile havadan da görüntülendi.

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SİVAS'TA 1 MAYIS'I 300 KİŞİ KUTLADI

Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinliğe katılanların çoğunu üniversite öğrencileri oluştururken, kutlamalarda 540 polis görev aldı.

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