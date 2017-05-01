Fetö'ye bağlı 400 MİT'çi var

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) içinde 400 FETÖ üyesi bulunduğunu iddia etti.

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok’a göre, MİT’te 400 fetöcü var. TSK’da ve Emniyetteki son operasyon kapsamında 565 kişinin aylarca izlendiğini, dinlendiğini bu bağlamda da MİT ile TSK başta olmak üzere bir sürü bağlantı ve para akışı saptandığını belirten Üçok’un olası yeni dalgalara ilişkin öngörüleri de şöyle:

“Emniyettekilerle bağlantılı olan MİT ve TSK mensupları da var. Şimdi onları ayırdılar, önce polisle ilgili operasyonu yaptılar. İkinci adımda TSK’daki incelemeler, takipler devam ediyor. 15-20 gün ya da bir ay sonra düğmeye basılabilir. Çünkü şu sıralarda Irak’ta bir operasyon olabilir, belki o geciktirebilir."