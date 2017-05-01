Tekin'den Güldüren Açıklama

CHP'li Gürsel Tekin koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu'na güvendiğini kaydetti. Daha da ileri giden Tekin "AKP ve HDP'nin kitlesi de güveniyor" dedi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin AK Parti seçmeninin 8 seçim kaybetmiş ve artık kendi partisinde bile istenmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiğini iddia etti. Tekin anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkmasının ardından 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sorulan "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusuna "Millet karar verecek. Sandık koymaya da gerek yok" cevabını verdi.

Referandum süreci boyunca yaptığı çalışmalardan bahseden Tekin, "AKP ve HDP'nin yerel iktidar olduğu illere gittim. Gördüğüm tablo ise şu oldu: Bu kitlenin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok güveniyor" dedi.