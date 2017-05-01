Büyükelçi'den ABD'ye tokat gibi cevap!

ABD’de yayınlanan Foreign Affairs dergisi 'Türkiye'de kadına şiddet' konusunu ele alarak yine algı operasyonu yaptı, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.



'Erdoğan'ın kadınlar üzerindeki savaşı' başlıklı yazıda "Türkiye'de kadınlar öldürülüyor ve durum giderek daha kötüye gidiyor" denildi.



BÜYÜKELÇİ'DEN TOKAT GİBİ CEVAP



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Foreign Affairs Dergisi'nin siyasi operasyonuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





Kılıç, Twitter hesabı üzerinden "Kadınların çektiği acıların böyle rezil bir şekilde istismar edilmesi utanç vericidir. Kadına karşı şiddet insanlık dışıdır ve her yerde engellenmelidir." mesajını verdikten sonra "Ya ABD? Her gün üç Amerikalı kadın yakın partneri tarafından öldürülüyor " diyerek bu konuda yayınlanan raporu paylaştı.

ABD'NİN HALİ İÇLER ACISI



Büyükelçi Kılıç'ın paylaştığı raporda çarpıcı istatistikler yer aldı. İşte Türkiye'yi kadına şiddet konusunda eleştiren ABD'nin içler acısı hali...



-Birleşik Devletler’de ortalama olarak dakikada yaklaşık 20 kişi yakın partnerinin fiziksel istismarına uğramaktadır. Bir yılda bu rakam 10 milyondan fazla kadın ve erkeğe karşılık gelmektedir.

-3 kadından 1’i ve 4 erkekten 1’i hayatları süresince yakın partnerleri tarafından(bir tür) fiziksel şiddet kurbanı olmuştur.

-4 kadından 1’i ve 7 erkekten 1’i hayatları süresince eşleri tarafından ağır fiziksel şiddet kurbanı olmuştur.

-7 kadından 1’i ve 18 erkekten 1’i hayatları süresince eşleri tarafından sinsice izlenmiştir. Öyle ki kendilerine yakın bir kişinin zarar göreceğinden ya da öldürüleceğinden korkmuş ya da buna inanmışlardır.

-Normal bir günde yurt genelinde aile içi şiddet ihbar hatlarına 20.000’in üzerinde arama gelmektedir.

-Aile içi şiddet durumunda bir silahın varlığı cinayet riskini %500 artırmaktadır.

-Yakın partner şiddeti tüm şiddet suçlarının %15’ini oluşturmaktadır

-18-24 yaş arası kadınlar en çok yakın partnerleri tarafından istismar edilmektedir.

-Aile içi şiddetin %19’u silah içermektedir.

-Aile içi mağduriyet daha yüksek depresyon ve intihara eğilimli davranış oranları ile ilişkilidir.

-Yakın partnerleri tarafından yaralanan kişilerin sadece %34’ü yaraları için tıbbi tedavi görmektedir.

TECAVÜZ

Birleşik Devletler’de 5 kadından 1’i ve 71 erkekten 1’i tecavüze uğramıştır.

Birleşik Devletler’de tecavüz kurbanı kadın (46.7%) ve erkeklerin (44.9%) neredeyse yarısına tanıdıkları biri tecavüz etmiştir. Bunlardan, kadın tecavüz kurbanlarının %45.4’ü ve erkek kurbanların %29’u yakın partner tecavüzüne uğramıştır.

TACİZ

Birleşik Devletler’de 19.3 milyon kadın ve 5.1 milyon erkek yaşamları süresince sinsice takip edilmiştir. Kadın taciz kurbanlarının %60.8’i ve erkeklerin %43.5’i şu anki veya eski yakın partnerleri tarafından takip edildiğini bildirmiştir.

CİNAYET

Yakın partner cinayetleri hakkında yapılan bir çalışmada kurbanların %20’sinin yakın partnerlerin kendileri değil aile üyeleri, arkadaşları, komşuları, müdahalede bulunan kişiler, kolluk kuvvetleri veya olayı izleyenler olduğu bulunmuştur.

Katilin intihar ettiği cinayet vakalarının %72’si yakın partneri içermektedir; bu vakalardaki kurbanların %94’ü kadındır.

ÇOCUKLAR VE AİLE İÇİ ŞİDDET

Her yıl 15 çocuktan 1’i yakın partner şiddetine maruz kalmaktadır ve bu çocukların %90’ı bu şiddetin görgü tanığıdır.