02 Mayıs 2017 Salı5 Şaban 1438
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Duvar üstünde kumanya! Onların tatili yok

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Duvar üstünde kumanya! Onların tatili yok
Polis memurları yemeklerini rahat yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı.
Duvar üstünde kumanya! Onların tatili yok Duvar üstünde kumanya! Onların tatili yok Duvar üstünde kumanya! Onların tatili yok

Kars'ta Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitinginde görev alan polis memurlarının miting sonrası, yıkılan şehir stadının duvarındaki yemek molası ilginç görüntüler oluşturdu.

HDP VE CHP'LİLER HALAY ÇEKTİ

Emek ve Dayanışma Platformu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting alanına gelen çeşitli işçi sendika üyeleri, HDP ve CHP'liler yapılan konuşmaların ardından halay çekti.

DUVARI MASA OLARAK KULLANDILAR

Öğle saatine denk gelen miting sonrasında görevli polisler getirilen kumanyaları aldı. Polis memurları yemeklerini rahat yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı. Polisler stadın duvarına sıralanıp yemeklerini yiyerek mitingin yorgunluğunu attı.

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