'Türk seddi' sınırda kuş uçurtmuyor!

Türkiye'ye terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelerde havan atışları düzenlenmesi üzerine sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda Suriye sınırına örülen ve Türk Seddi olarak adlandırılan duvarın 570 kilometrelik bölümünün inşası tamamlandı.

Güvenlik duvarının yanı sıra devam eden çalışmalarla sınıra akordeon engel, kafes tel yapıldı. Hendekler kazıldı, gözetleme kuleleri yenilendi ve aydınlatıldı. Hatay-Şırnak arasındaki hudut hattında fiziki güvenliği sağlayacak duvarın yanında, güvenlik güçleri de sınırda kuş uçurtmuyor.

Sincar ve Karaçok dağlarına düzenlenen hava operasyonlarının ardından suların ısındığı sınır hattında, TSK kırmızı alarm pozisyonunda görev yapıyor. Kule ve kulübelerde sınırı sürekli dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri, birinci derece askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara sivillerin geçişine izin vermiyor.

İHA'LAR DA DEVREDE

Sınırda termal, gece ve gündüz görüşlü dürbün ve kameralar da kullanan Mehmetçik, teknolojinin tüm imkânlarından faydalanıyor. Kulelere ve Kobra olarak bilinen zırhlı araçlara monte edilen kameralarla örülen modüler duvarın arkasını da gözetleyen Mehmetçik, insansız hava araçlarıyla da sınır hattından görüntü topluyor. Askerler, 360 derece kamera kaydı yapabilen Kobra adlı zırhlı muharebe aracıyla 24 saat sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Ayrıca yaya ve köpekli devriyelerle sınır hattında kontrolü sağlıyor.

SABAH