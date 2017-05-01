Bursa'da gözyaşları ve kırmızı kart isyanı

Bursa'da gözyaşları! Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray ceza sahasına havalandırılan topa Ahmet Çalık kafasıyla vurmak isterken, Ricardo Faty'nin ayak darbesiyle yerde kaldı. Pozisyonda iki oyuncu da yerde kalırken, sağlık görevlileri sahaya girdi. Hakem bu pozisyonda Ricardo Faty'e tehlikeli hareketten dolayı bir sarı kart çıkardı.

Faty tedavisinin ardından oyuna daha fazla devam edemedi. Soyunma odasına doğru giden Faty, sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı.







DİLMEN'DEN NET YORUM!

Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda Ricardo Faty için kırmızı kart bekledi. Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen de devre arasında yaptığı yorumda ''Bir de %100 kırmızı kart var. Daha müdahale olmadan, yolda kırmızı çıkması lazımdı'' ifadelerini kullandı.

