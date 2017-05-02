Hükümetten yeni açıklama: Kabine revizyonu olacak mı?

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, bugün için bir bir kabine revizyonunun söz konusu olmadığını söyledi.

Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

"KABİNE REVİZYONU BUGÜN İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

(Soru üzerine...) Bakanlar Kurulu'nun eşleriyle birlikte yemek, kabine revizyonuyla ilgili değerlendirilemez. Böyle bir yemek ilk kez verilmiyor.

Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gündeme gelir ama bugün itibariyle böyle bir revizyon söz konusu değildir.

SİNCAR VE KARAÇOK OPERASYONLARI

(Sincar ve Karaçok operasyonları) Bu operasyonlar Türkiye'nin milli güvenliğini korumak adına attığı adımlardır. Bu operasyonlar laf olsun diye yapılmıyor. Bu operasyonların hepsi Türkiye için zorunlu operasyonlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının korunması için bu operasyonların yapılması gerekmektedir.

ABD ASKERLERİNİN TERÖRİSTLERLE VERDİĞİ GÖRÜNTÜ

Bu bölgede, ABD ve Rusya meşru güçler üzerinden ittifaklarını geliştirmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dostlarımızın Türkiye'ye karşı zarar veren bu terör örgütleriyle görüntü vermesini hiç de içine sindirememekte, hiç de hoş karşılamamaktadır.