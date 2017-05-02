Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na çarpıcı teklif!

Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, kendisine 'aday olursan destekleriz, olmazsan belirlediğimiz aday partinin başına geçsin' teklifinde bulunduğu söyledi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu.

2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Baykal, CHP için radikal bir görüş ortaya attı.

KILIÇDAROĞLU'NA "ADAY OLURSAN DESTEKLERİZ, OLMAZSAN PARTİNİN BAŞINDAN ÇEKİL" DEDİM

Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde onu destekleyeceklerini belirten Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nun olmaması halinde ise belirlenecek adayın hemen partinin başına geçmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasının elzem olduğunu, bunu da Kılıçdaroğlu'na söylediğini ifade etti.

"Kılıçdaroğlu ne cevap verdi?" sorusuna ise Baykal, "ben söyledim, bakalım ne yapacak" cevabını verdi.

"KILIÇDAROĞLU BIRAKMAZSA SONUÇLARINI YAŞARIZ"

Ahmet Hakan'ın, "ya Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmazsa ne olacak" sorusu üzerine ise Baykal "bu kendi tercihidir. Ancak sonuçlarını yaşarız. Ağır maliyetleri olur" değerlendirmesinde bulundu.

BAYKAL ADAY OLACAK MI?

Deniz Baykal, kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "benim hiçbir talebim yok" şeklinde cevap verdi.