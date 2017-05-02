02 Mayıs 2017 Salı5 Şaban 1438
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Yüzü maskeli teröristlerden Erdoğan'a ölüm tehdidi

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Yüzü maskeli teröristlerden Erdoğan'a ölüm tehdidi
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
Yüzü maskeli teröristlerden Erdoğan'a ölüm tehdidi Yüzü maskeli teröristlerden Erdoğan'a ölüm tehdidi Yüzü maskeli teröristlerden Erdoğan'a ölüm tehdidi

Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

İsviçre’de Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğunun önüne gelen yüzleri maskeli grup, ellerindeki boyaları konsolosluğun cam ve duvarına attı. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi.

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BİNAYA "KİLL ERDOĞAN" YAZDILAR

Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı. Bina çevresinde Erdoğan'a ölüm (Kill Erdogan) yazılarının yazıldığı görüldü.

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Saldırıyı gerçekleştiren grubun, atılan boyaların renklerinden terör örgütü PKK yandaşı oldukları yönündeki şüpheleri arttırdı.

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Öte yandan, saldırı sonrası takviye polis ekipleri gönderilerek başkonsolosluk binasında güvenlik önlemi alındı.

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