Esenyurt'ta bir apartmanda patlama

Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Olayda dairede bulunan 3 kişi yaralandı.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1881 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 01.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle dairenin cam ve çerçeveleri sokağa fırladı. Olayda dairede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVKEDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve Bomba İmha ekipleri de sevk edildi.. Polis ve itfaiyenin incelemeleri devam ediyor. Polis dairede uyuşturucu imalatı yapıldığı ve kullanılan kimyasal maddelerin patlamaya neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.