AK Parti MKYK kararını açıkladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.
21 MAYIS'TA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI RESMEN ALINDI
AK Parti MKYK'da, oy birliği ile 21 Mayıs için olağanüstü kongre kararı alındı.
ÖNCESİNDE MYK TOPLANDI
MKYK toplantısı öncesinde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat sürdü.
ERDOĞAN YARIN ÜYE OLACAK
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüşü için süreç başladı. Erdoğan, yarın yeniden partiye üye olacak.
YASİN AKTAY'DAN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, olağanüstü kongre kararıyla ilgili açıklama yaptı.
- 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Bu kongrede de bir seçim olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçileceğini söyleyebiliriz.