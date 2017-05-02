Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas, yeni vizyon belgesini açıkladı. Halid Meşal, 1967 sınırlarında kurulacak bir Filistin devletine yeşil ışık yaktı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı.

Meşal, siyaset belgesine ilişkin, "Hamas'ın tüm liderlerinin içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Halid Meşal sözlerini şöyle sürdürdü:

Hamas, Filistinli mülteciler meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişim ve projeyi reddetmektedir. Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir.

"YAHUDİLERLE DEĞİL, SİYONİST PROJEYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Hamas, çekişmenin dinleri sebebiyle Yahudilerle değil Siyonist projeyle olduğunu vurgular ve Hamas, Yahudi oldukları için onlarla bir çekişme yürütmemektedir, saldırgan işgalci Siyonistlerle mücadele etmektedir.

TARİHİ 1967 SINIRLARI İÇİNDE BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINA YEŞİL IŞIK

1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulması, Filistin haklarından ödün verilmesi anlamına gelmemektedir.

Hamas geniş katılımlı demokrasiye inanıyor. Diyaloga ve başkasıyla yaşamaya açıktır.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin halkının koruması gerekli ulusal çerçevesidir. Yeniden inşa edilmesine çalışılması kaçınılmazdır.